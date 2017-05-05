Москва, 5 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект о запрете распространения информации о суицидах внес в Госдуму Госсовет Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

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Так, закон «О СМИ» предлагается дополнить частью, запрещающей распространение в средствах массовой информации, а также в интернете информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершённого самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства.

В федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части распространения блогером общедоступной информации вводится обязанность не допускать использования сайта или страницы сайта для пропаганды «самоубийства, включая информацию о способах его совершения, условиях и обстоятельствах совершённого самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства».

Одновременно предлагается установить, что «информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершённого самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства» может стать основанием для включения сайта в Реестр запрещенных.

По информации Следственного комитета России, только за пять месяцев 2015 года число детских суицидов возросло на 28%, зафиксировано более 270 случаев. Результаты соответствующих расследований подтвердили, что самоубийства среди подростков зачастую обусловлены их общением в интернете. «Множество закрытых групп в социальных сетях буквально заманивает в свои сообщества школьников, внушая им мысли о собственной никчёмности, недостойности для окружающего мира и бессмысленности дальнейшего существования, а также активно освещает многочисленные случаи самоубийств среди их ровесников», — отмечают авторы.

При этом исследования Лиги безопасного Интернета, проведённые совместно с отделом экологических и социальных проблем психического здоровья Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России, отделом суицидологии Московского научно-исследовательского института психиатрии, кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. М. В. Ломоносова выявили прямую связь между популяризацией, выраженной даже в форме широкого освещения факта суицида в СМИ или сети «Интернет», с ростом числа самоубийств, указали парламентарии.