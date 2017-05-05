Пекин, 5 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В провинции Шэньси продолжается поисково-спасательная операция, развернутая в горах Циньлин, где в результате резкого ухудшения погодных условия без вести пропали 25 альпинистов. По состоянию на текущий момент, спасатели обнаружили тела двоих граждан КНР, судьба еще 23 альпинистов до сих пор неизвестна.

Laplanders in snowstorm. Бауэр Йон. 1905

Группа в составе 30 туристов отправилась в горы Циньлин, однако из-за внезапного ухудшения погоды группа разделилась и сбилась с заданного маршрута. Спустя несколько часов снежная буря утихла, однако вернутся к подножью горы смогли лишь 5 туристов, пишет «Чжунго жибао».

По словам спасенных альпинистов, им удалось спастись благодаря вовремя обнаруженному укрытию на одном из уступов. Позднее спасатели обнаружили тела еще 2 туристов с признаками смерти от переохлаждения.

В настоящее время спасатели ведут поиск пропавших альпинистов. У подножья горы развернут оперативный штаб спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина».