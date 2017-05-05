Жертвами непогоды в горах Циньлин стали двое альпинистов
Пекин, 5 мая, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В провинции Шэньси продолжается поисково-спасательная операция, развернутая в горах Циньлин, где в результате резкого ухудшения погодных условия без вести пропали 25 альпинистов. По состоянию на текущий момент, спасатели обнаружили тела двоих граждан КНР, судьба еще 23 альпинистов до сих пор неизвестна.
Группа в составе 30 туристов отправилась в горы Циньлин, однако из-за внезапного ухудшения погоды группа разделилась и сбилась с заданного маршрута. Спустя несколько часов снежная буря утихла, однако вернутся к подножью горы смогли лишь 5 туристов, пишет «Чжунго жибао».
По словам спасенных альпинистов, им удалось спастись благодаря вовремя обнаруженному укрытию на одном из уступов. Позднее спасатели обнаружили тела еще 2 туристов с признаками смерти от переохлаждения.
В настоящее время спасатели ведут поиск пропавших альпинистов. У подножья горы развернут оперативный штаб спасателей.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина».