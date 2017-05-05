Лондон, 5 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Утренние британские газеты переполошили не только весь Альбион, но и весь Евросоюз, выйдя с сообщениями, что «в 10:00 по Гринвичу в Букингемском дворце будет принято важное государственное решение». Туманность информации, которой располагали лондонские репортеры, позволяла им выдвигать различные версии относительно новостей, которые королевская семья преподнесет.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

Большинство экспертов сходилось на том, что «королева Елизавета Вторая может отречься от престола по причинам возраста и здоровья». Как показала практика, слухи об уходе королевы на покой были сильно преувеличены: главная бабушка Великобритании в очередной раз всем своим видом и поведением сказала скептикам «не дождетесь». Она и не думала слагать полномочия, а беспокоилась исключительно о герцоге Эдинбургском Филиппе, ее муже (но при этом не короле).

Случилось то, о чем предупреждали аналитики испанского издания El Confidencial за несколько часов до события: Букингем объявил о том, что «принц Филипп отойдет от общественной жизни осенью 2017 года».

«Его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому летом нынешнего года исполнится 96 лет, и он при поддержке королевы принял решение отправиться на заслуженный отдых, — отмечает британское издание The Daily Mirror. — При этом герцог Эдинбургский не перестанет взаимодействовать с более чем 780 организациями, для которых он является покровителем, президентом или ассоциированным членом».

Несмотря на «уход на отдых по возрасту», принц Филипп держится бодро: 3 мая его видели открывающим турнир по крикету Warner Stand at Lord’s Cicket Ground с призовым фондом £ 25 миллионов.