Москва, 5 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Стоит отметить, что российский рубль, несмотря на падение 4 мая на 2.5%, в целом смотрится очень неплохо, особенно на крайне негативном внешнем фоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

ИА REGNUM Рубль

«Цены на нефть за неделю потеряли 10% и ушли диапазон $45−48 за баррель. Однако особого давления на российские активы мы не видим. Слегка просел рынок ОФЗ, немного снизились российские акции, то есть, можно сказать — инвесторы понимают, что проблемы на глобальных рынках временные», — отметил Богданов.

По его мнению, «источник проблем — китайский денежный рынок. Регуляторы в Китае видимо слишком закрутили гайки и, судя по всему, у некоторых финансовых организаций возникли серьезные трудности с трансакциями. Для того, чтобы получить ликвидность и вывести деньги из Китая инвесторы используют все способы — продают позиции в сырье, загоняют деньги в криптовалюты».

«Из-за этого капитализация рынка криптовалют за неделю почти удвоилась. Турбулентность постепенно накрывает все глобальные рынки. Поэтому рубль пока будет находиться под давлением. Если цена на нефть марки Brent опустится до $45 за баррель, то можно ожидать снижения рубля до 59,50, а может и до 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 мая Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 47,87 копейки и составил 57,5714 рубля. Евро подорожал к рублю на 40,74 копейки — до 62,7298 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 44,66 копейки.