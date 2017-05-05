Москва, 5 мая, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Цена за американский доллар в ближайшие несколько месяцев может подняться до 61 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая сообщил руководитель казначейства АО Банк Воронеж Николай Чукляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Курс доллара в ближайшие несколько месяцев может достигнуть 61,3 рубля, если цены на нефть сохранятся ниже 50 долларов за баррель, что вполне вероятно, потому что инвесторы сомневаются, что ОПЕК и Россия реально смогут договориться о продлении соглашения о сокращении добычи и выполнить его», — отмечает Чукляев.

Цена нефти марки Brent 5 мая опустилась ниже 50 долларов за баррель, а стоимость одного доллара поднялась выше 58 рублей. Это произошло, потому что российская валюта опять оказалась в сильной зависимости от нефтяных цен, уверен эксперт.

«Опасения инвесторов насчет того, что Федеральная резервная служба (ФРС) США может повысить ставку в июне, сделали рубль уязвивым к потрясениям на рынке нефти, потому что повышение ставки ФРС сделает операции carry trade (покупка выхокодоходной и продажа низкодоходной валюты) с рублем более рискованным», — отмечает Чукляев.

Поэтому, по его словам, крупные инвесторы предпочли фиксировать позиции по российским активам, в результате чего курс доллара легко превысил 58 рублей вслед за резким падением цен на нефть. Теперь ослабление рубля только продолжится, уверен эксперт.