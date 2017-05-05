Оренбург, 5 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области местные власти решили ужесточить меры в сфере оборота алкогольной продукции. С 1 июня, согласно постановлению правительства, вводится запрет на розничную продажу алкогольных напитков в розлив в торговых объектах (за исключением предприятий общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе»), расположенных в нежилых встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях жилых домов и жилых многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Пивнушка

Чиновники отметили, что количество так называемых «пивнушек», расположенных в жилых домах с каждым разом становится все больше и больше. Таким заведениям объявлен бой. Чем меньше таких торговых объектов, тем меньше и искушения, как у взрослых, так и у подростков.

Главный нарколог Приволжского федерального округа, главный врач Оренбургского областного клинического наркологического диспансера Владимир Карпец и президент Федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Алексей Маринин положительно оценили решение правительства области. Они считают, что таким способом можно остановить пивной алкоголизм, в том числе среди несовершеннолетних.

Владимир Карпец в качестве примера привел город Липецк, где подобные торговые точки — редкость, также как и табачные ларьки. Политика местных властей диктует городу правила, и он по ним живет.

Вместе с тем постановление областного правительства вызвало и негативное реакцию. Так, представители предпринимательского сообщества выразили мнение, что бюджет много может потерять, а сами бизнесмены, открывшие новое дело и взявшие под него кредиты — остаться у разбитого корыта. В одно мгновение они из легального сектора попадают в нелегальный.

Между тем чиновники говорят о том, что на казне закрытие «пивнушек» существенно не отразится, потому что как раз большинство таких точек работают в «тени».

Значительная часть торговых объектов, где предлагают разливной алкоголь, по данным Минэкономразвития, находится в областном центре — примерно 500, из них треть попадает под запрет.

«У нас аптек в жилых домах не так много, как этих пивных точек», — сказала заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Анастасия Миронова. Она также подчеркнула, что постановление направлено на снижение доступности алкогольной продукции и, соответственно, на защиту благополучия населения.

Вместе с тем чиновники не тешут себя мыслью, что в одночасье все попавшие под запрет торговые точки закроются. Контролировать соблюдение законодательства в сфере оборота алкоголя будет полиция. С нарушителями придется бороться с помощью штрафных санкций.