Ярославль, 5 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Ярославле состоялась патриотическая акция, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Великие песни великих земляков». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города

Владимир Скориков Акция в Ярославле

Поющая колонна прошла маршрутом от улицы Кирова до Вечного огня. Вместе с ярославцами и гостями города в акции приняли участие студенты ярославских творческих училищ — будущие деятели культуры, музыканты, художники.

Ярославцы исполнили песни своих земляков: поэтов Алексея Суркова и Льва Ошанина, композитора Вениамина Баснера. Звучали песни «В землянке», «По морям, по волнам», «Эх, дороги», «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте». В завершение акции у Вечного огня были исполнены «Песня защитников Москвы» на стихи Алексея Суркова и песня «Ехал я из Берлина» на стихи Льва Ошанина.

Среди участников акции были и депутаты муниципалитета: спикер горпарламента Павел Дыбин, Евгений Баранов, Евгений Мясников, Игорь Бортников, Михаил Пихтов.

«Было очень трогательно. Прохожие останавливались и начинали сами подпевать. У меня нет певческих данных, и кроме уроков музыки в школе я нигде и не пел, но эти песни мы знаем с детства, и было легко и приятно их петь вместе с другими», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Пихтов.

«Очень положительные впечатления. Было много молодежи, часть из них одета в военную форму образца времен Великой Отечественной войны — это придает определенный колорит акции. Побольше бы таких мероприятий. Они поднимают настроение и передают молодежи нравственные ориентиры и ценности старших поколений», — сказал и.о. председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин.

А депутат муниципалитета Константин Шлапак в рамках проекта «Песни нашей Победы» исполнил дуэтом с директором ДК имени Добрынина Игорем Дербиным песню «Землянка» и выложил видео этого в интернет.