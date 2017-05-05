Ростов-на-Дону, 5 мая, 2017, 11:00 — ИА Регнум.

В нескольких районах Ростовской области в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обнаружены боеприпасы. Как проинформировали ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, опасности для населения находки уже не представляют.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

Так, в Матвеево-Курганском районе неподалеку от села Каменно-Андриановка при проведении земляных работ обнаружены два снаряда. Боеприпасы вывезены сапёрами также из городов-спутников Ростова-на-Дону — Аксая и Батайска.

А в Мясниковском районе на 12 километре трассы, соединяющей села Чалтырь и Петровка, найдено четыре артиллерийских снаряда и три неразорвавшиеся авиабомбы. Взрывотехники их вывезли в безопасное место для разминирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области продолжается поисковая Вахта памяти «Весна Победы-2017». На территориях, которые обильно политы кровью советских солдат, работают группы поисковиков не только из Ростовской области, но и других российских регионов. В этом году общий лагерь разбит недалеко от села Матвеев Курган. Здесь расположена Волкова гора и высота с величественным монументом «Якорь». Полевые работы развернуты в районе уже несуществующих хуторов Зевин и Круглик, где вели бои с противником 88-й и 91-й гвардейские стрелковые полки.

«В ходе работы на местах сражений поисковики рассчитывают найти братские могилы и отдельные захоронения защитников Ростова и Миусских рубежей, павших в феврале 1943 года. Работы выйдут на свою финишную прямую уже на этой неделе», — ранее отмечали поисковики.

4 мая неподалеку от монумента поисковики нашли 10 артиллерийских снарядов времен войны, сапёры их уничтожили в тот же день.

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Напомним, 6 мая у мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе предадут земле останки солдат. В преддверии 9 мая на Дону будет заложена Аллея героев. Братская могила появится на территории будущего музея.

На этой неделе на Дону был открыт памятный дорожный щит, надпись на котором гласит: «Здесь за свободу Донбасса пали на «Миус-фронте» 800 000 советских солдат и офицеров. 1941−1943». Церемония состоялась в селе Куйбышево, на территории которого в годы Великой Отечественной войны прошли одни из самых кровопролитных и ожесточенных боёв. Второй щит откроют в преддверии Дна Победы в Дубовском районе. Здесь в военные 40-е находился концентрационный лагерь, где были замучены тысячи солдат и офицеров.

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