Владивосток, 5 мая, 2017, 11:45 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в преддверии Дня Победы проходят военно-патриотические мероприятия. В Амурской области люди выходят на митинги, в Еврейской автономии открылась экспозиция «Бессмертные дела», а в Приморье, во Владивостоке сегодня, 5 мая, зажгли факел от Вечного огня. В ближайшие дни он будет доставлен в Санкт-Петербург на церемонию соединения Вечных огней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Амурской области Митинг в преддверии Дня Победы

Амурская область

Сегодня, 5 мая, жители села Белогорье первыми в Амурской области почтили память героев. На фронт в 1941 году ушли 39 местных жителей, 16 из которых так и не вернулись домой. Память своих земляков к памятнику Скорбящей матери пришли около 150 человек.

Аналогичные митинги после состоялись в сёлах Плодопитомник и Ивановка.

Митинги в честь празднования 72 годовщины Великой Победы 6мая в посёлке Аэропорт и селе Садовом, 7 мая — в селе Грибское и посёлке Моховая Падь, 8 мая — в сёлах Радное, Кантон-Комунна, Новинка, Егорьевка, Новотроицкое, Овсянка.

Правительство Амурской области Митинг в преддверии Дня Победы

Еврейская автономная область

В областном Музее истории пенсий открылась экспозиция «Бессмертные дела». Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда сохранили около 1,5 тыс. похоронок своих земляков, а всего на фронт было призвано свыше 12 тыс. жителей ЕАО. Родственников некоторых погибших удалось найти.

Так, извещение о смерти рядового Павла Максимовича Ворожбита, погибшего в бою 7 января 1943 года и похороненного в деревне Озерной Ростовской области, передали его племяннику, председателю гордумы Павлу Ворожбиту. Похоронку получил Юрий Шорин — внук старшины Петра Андреевича Шорина, погибшего в бою 14 марта 1945 года и похороненного в Германии в Братской могиле.

Волонтёры продолжат искать родственников солдат, фамилии и имена которых указаны в сохранившихся похоронках.

Правительство ЕАО Похоронка

Приморский край

Во Владивостоке сегодня, 5 мая, от Вечного огня у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота зажгли факел, который доставят в Санкт-Петербург на церемонию соединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России и СНГ.

На протяжении нескольких лет в Санкт-Петербург Вечный огонь из Владивостока доставляет выпускник Свердловского Суворовского военного училища, участник Парада Победы 1945 года Гарольд Григорьевич Кузнецов.

«Важно, что зажжение факела происходит именно около мемориала Боевой славы Тихоокеанского флота, здесь на стенах высечены имена и фамилии тысяч приморцев, погибших за Родину», — сказал Гарольд Кузнецов во время торжественной церемонии.