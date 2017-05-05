Калуга, 5 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. 33-летняя жительница села Хвастовичи Калужской области подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Ахрамеев.

Пьер Огюст Ренуар. Мать и дитя. 1895

По версии следствия, в апреле 2017 года женщина систематически избивала и оскорбляла 10-летнюю дочь. На допросе подозреваема призналась в содеянном. Сейчас следствие занимается сбором доказательств, а ребенок изъят из семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта 2017 года в интернете появилась видеозапись, на которой видно как женщина бьет малолетнего ребенка. В подписи к ролику значится: «Вот так мать укладывает своего ребенка спать в детском отделении Людиновской больницы».

Прокурорская проверка показала, что мать, избившая своего ребенка в больнице, ранее была признана судом недееспособной.