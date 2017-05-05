Париж, 5 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Активисты международного движения в защиту окружающей среды Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне в Париже большой баннер с лозунгом «Свобода, равенство, братство», сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

На символ Франции сумели пробраться шесть активистов организации, всего в ней участвовали 12 человек. В отделении Greenpeace заявили, что акция направлена против партии «Национальный фронт» и ее лидера Марин Ле Пен.

На баннере, вывешенном на уровне первого яруса башни (56 метров) написан республиканский лозунг Франции — «Свобода, равенство, братство» и размещен хештег «#resist» — «сопротивляйтесь».

"Мы должны защищать ценности, которым угрожает «Национальный фронт», — сказал глава Greenpeace во Франции Жан-Франсуа Жюйяр, напомнив о «волне национализма» в Турции и Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем одержали победу лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон.

В ходе предвыборной агитации кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен неоднократно подчеркивала, что выступает за выход страны из еврозоны, за выход из Шенгена, а также за возможное проведение референдума о дальнейшем членстве Франции в Евросоюзе.

Ожидается, что второй тур голосования состоится 7 мая.