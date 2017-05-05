Лондон, 5 мая, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Статья газеты The Times, вышедшая под заголовком «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй», стала поводом для шуток со стороны посольства Российской Федерации в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — написали дипломаты на странице дипмиссии в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько недель до досрочных выборов в парламент Великобритании и начала переговоров по Brexit споры между Лондоном и Брюсселем усугубляются: премьер-министр Тереза Мэй обратилась 3 мая с критикой в адрес Еврокомиссии.

«Позиция Еврокомиссии (по Brexit) ужесточается, угрозы в наш адрес со стороны европейских политиков растут, — сказала Мэй. — Я считаю, что Брюссель выбрал нужное для него время, чтобы повлиять на исход досрочных выборов».

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