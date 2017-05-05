Челябинск, 5 мая, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Челябинске бывший директор муниципального унитарного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) Иван Волосков возвращён в следственный изолятор. Такое решение принял областной суд.

Fidh.org Арест

В апреле Центральный районный суд Челябинска отпустил экс-директора под домашний арест. Но прокуратура обжаловала это решение. В итоге областной суд встал на сторону обвинения. Таким образом, вне стен СИЗО Волосков находился меньше месяца.

Ивана Волоскова обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).Как ранее сообщало РЕ, в октябре 2014 года возглавляемое им предприятие оказалось банкротом. Являвшийся на тот момент сити-менеджером Челябинска Сергей Давыдов обвинил во всём руководство ДРСУ. «От своих кредиторов экс-руководство МУП «ДРСУ» скрылось за пределами государства. Сейчас мы вынуждены решать вопрос с выплатой зарплаты коллективу. Решение о ликвидации еще не принято, но скорее всего, оно будет обанкрочено», — заявил тогда сити-менеджер.

Также теперь уже бывший чиновник подчеркнул, что «на протяжении нескольких лет бывшее начальство предприятия предоставляло балансовой комиссии поддельные документы, в том числе «липовыми» были и заключения аудиторов». Он утверждал, что ещё в апреле 2014 года добивался привлечения их к уголовной ответственности. Между тем, сами горожане на интернет-форумах ответственность за ситуацию на ДРСУ возлагали и на мэрию, которая не уследила за своим муниципальным предприятием.

Добавим, что ранее Иван Волосков был замешан в деле экс-начальника управления госзаказа Челябинска Александра Артемьева. Бывший чиновник был обвинён в получении взяток, в том числе и от Волоскова. 11 апреля 2016 года его осудили на девять лет колонии. Также он должен уплатить штраф — 450 млн рублей.