Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Организаторы ожидают около 8−10 тыс. участников акции «Бессмертный полк» в столице Камчатки. При этом, количество желающих пройти по главной улице Петропавловска с портретом предка, растет с каждым годом, передает корреспондент ИА REGNUM.

May9.ru Бессмертный полк

«Если в 2015 году акция объединила около 5 тысяч человек, то в прошлом мае в колонне прошли уже порядка 7,5 тысяч камчатцев. Ожидается, что в этот раз с портретами героев Великой Отечественной войны на главную улицу города выйдут не менее 8−10 тысяч человек», — сказали организаторы.

В типографиях-партнерах «Бессмертного полка» в Петропавловске идет активная работа по изготовлению фотографий участников Великой Отечественной войны. За изготовление портрета с ветеранов не берут никаких денег, с пенсионеров — символические суммы, ну, а в среднем стоимость колеблется от 500 до 700 рублей, в зависимости от сложности работы. Сотрудники типографии объясняют, что берут плату только за материалы, а работа по изготовлению абсолютно бесплатна, это их дань памяти и уважения героям войны.

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Портрет можно заказать, а можно изготовить самостоятельно. Если не осталось изображения человека, но есть его данные, можно сделать портрет без фотографии только с именем и званием. В ряды «Бессмертного полка» может встать любой житель Камчатки, для этого не нужна регистрация или предварительная запись. Шествие колонны «Бессмертного полка» пройдет 9 Мая по улице Ленинской до центральной площади города.

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 Мая 2012 года. С каждым годом акция охватывает все больше населенных пунктов по всему миру.