Москва, 5 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. «Нельзя давать народу что-то там решать, нужно, чтобы народ голосовал за выработанное решение», — такие предложения прозвучали на семинаре Общественной палаты Москвы «Активисты за снос». Видео с которого разместил в группе «Москвичи против сноса» (против закона о реновации) пользователь Левон Смирнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

Противник реновации отметил, что участница семинара, которой и принадлежат столь радикальные высказывания, — исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член Общественной палаты Москвы Вера Москвина.

Рецепты подавления протеста смотрите здесь: Обрубить им руки

Сторонницу программы сноса жилищного фонда города не устроило то, что в Москве нашлись противники данной инициативы, которые вынуждены, чтобы быть услышанными, прибегать к таким прямым средствам агитации, как листовки. Как отметила в своем выступлении Москвина, в ее районе неизвестные развесили в подъездах плакаты об угрозах реновации, из-за которых «бабушки уже с инфарктами ходят».

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«Нужно быстро проработать схему, чтобы отрубить руки вот этим людям, которые стараются внести сумятицу, а это те, кто живет в сталинских пятиэтажках, у кого хорошее жилье и кто боится переселения. Ну, пусть они отстаивают свои дома. Почему они влазят во всю эту структуру», — предложила свой вариант решения проблемы Москвина.

Полное видео семинара здесь: «Активисты за снос». Семинар Общественной Палаты

И здесь: Часть вторая

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение мэрии снести пятиэтажки Москвы вызвало бурный протест со стороны жителей города. О том, что программа не продумана и в таком виде не может быть принята, поскольку ущемляет фундаментальные права граждан, уже заявили высшие должностные лица страны. Так, президент Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о реновации, если в нем не будут проработаны механизмы соблюдения прав жителей сносимых домов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также пообещал, что при доработке законопроекта о реновации в Москве депутаты Госдумы будут исходить из максимально полного учета мнения горожан и постараются в законе через нормы прямого действия закрепить вопросы, связанные с правами граждан.

Подробности читайте здесь: Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан

И здесь: ГД закрепит в законе о реновации защиту прав жителей «пятиэтажек» — Володин