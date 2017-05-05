Астрахань, 5 мая, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Астраханской области свой последний приют обрел еще один защитник Отечества, погибший в сражениях в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, предание земле останков красноармейца Андрея Семеновича Перегудова прошло в селе Солодники Черноярского района с воинскими почестями.

Astroblduma.ru Церемония захоронения

Останки солдата, погибшего в 1942 году, бойцы поискового отряда Архангельской области обнаружили в июле 2015 года на территории Лоухского района Республики Карелия. Установить имя погибшего удалось по личному опознавательному знаку. Ранее Андрей Перегудов числился среди пропавших без вести.

Поиск родственников защитника Отечества занял более двух лет. Работая с архивами и военкоматами, поисковики выяснили, что родственники Андрея Перегудова проживают в Черноярском районе Астраханской области. Они и попросили провести захоронение в селе Солодники, чтобы им было удобнее ухаживать за могилой.

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Отпевание в сельском храме провел епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Под оружейный залп останки героя войны были преданы земле. Представитель поискового движения России в Архангельской области Елена Недзвецкая передала его родственникам смертный медальон солдата.

Напомним, в 2016 году на свою малую родину вернул и красноармеец Алексей Тарков. Уроженец села Новокрасное Володарского района героически погиб в мае 1942 года во время высадки Керченского десанта на Крымский полуостров. Это была одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны. Он считался пропавшим без вести 74 года. Гроб с останками красноармейца Алексея Таркова был доставлен на военном самолёте спецрейсом из Крыма. Похоронили солдата на кладбище старинного рыбацкого села Марфино в Астраханской области.

В 2016 году в Астраханской области действовало 305 поисковых отрядов, объединивших в своих рядах сотни школьников и студентов. Они приняли участие в 14 экспедициях по местам боёв Великой Отечественной войны в Калмыкии, Волгоградской, Рязанской, Калужской, Курской, Московской областях, в ходе которых обнаружили 258 останков солдат Великой Отечественной войны, в том числе — 13 именных.