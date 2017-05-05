Ванино, Хабаровский край, 5 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино и порту Советская Гавань, равно как и в других портах Охотского моря давно нет грузов на КНДР. В администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива не поняли заявления конгрессменов США о контроле над портом Ванино: увидеть движение судов сегодня может даже школьник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко В порту Ванино грузов для КНДР нет

Читайте также: Контроль США над портами Дальнего Востока: «Весеннее обострение»

«Грузов, адресованных КНДР, в свободном порту Ванино, равно, как в порту Советская Гавань и других портах Охотского моря мы уже давно не видели, задолго до решения СБ ООН. Это не политика — это экономика. Также очень давно, во всяком случае, с начала 2017 года, да и много раньше, в наши порты не заходили суда под флагом Северной Кореи. В основном, в наших портах суда грузятся на Китай, Японию, Южную Корею, Малайзию, Индонезию и другие страны АТР. Так экономически сложилось», — заверил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива» Николай Татаринов.

По словам Николая Татаринова, документы в рамках резолюции СБ ООН имеются не только у капитанов портов — они есть в таможне и других службах. Есть правила, порты их выполняют. При чем тут конгресс США — не очень понятно.

При современной системе спутникового наблюдения «спрятать» судно почти невозможно, и уж точно невозможно поставить это на поток. Посмотреть, в каком из морей или океанов мира находится то или иное судно, сегодня можно с домашнего компьютера. Займет это не более пары минут.

Система «АИС — карта движения судов в реальном времени» доступна каждому. Достаточно ввести в специальное поле название судна — система покажет, где оно находится, скорость движения и время прибытия в порт назначения, с точностью до минуты.

Интересно, сколько денег налогоплательщиков намерены потратить конгрессмены США на свои, громко анонсированные, проверки? И не пора ли американским налогоплательщикам поинтересоваться — на что тратят их деньги конгрессмены?

На официальных сайтах морских администраций ежедневно обновляется суточный график движения судов. Согласно такому графику, сегодня в морском порту Ванино и в морском порту Советская Гавань суда принимают на борт грузы, адресованные получателям в Китае, есть даже одно судно с грузом для США. Других получателей нет.

Читайте также: США намерены контролировать порты Приморья в связи с санкциями против КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич назвал заявление конгресса США «весенним обострением».

«Депутатам нужно периодически привлекать к себе внимание, и это очень хороший способ», — подчеркнул эксперт. Законопроект о новых санкциях против Пхеньяна одобрила нижняя палата конгресса. Американские конгрессмены, помимо контроля над портами российского Дальнего Востока, вознамерились также подвергать проверкам порты Китая, Ирана и Сирии. Механизм таких проверок, правда, не указан.