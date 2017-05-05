Киев, 5 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Ученые нашли в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике две мумии из Древнего Египта и расписанные египетские саркофаги, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Falin Киево-Печерская лавра

Находка была сделана в ходе сверки фондов заповедника. Найденные экспонаты попали в Киев на рубеже ХIХ—ХХ веков.

Ранее экспонаты хранились в Церковно-археологическом музее, а затем их перенесли в располагавшийся в Киево-Печерской лавре Музей атеизма. Несколько десятков лет две мумии и саркофаги находились в фондохранилище.

Таким образом, благодаря сверке обнаружилась коллекция египетских древностей, в которую входят две мумии, два расписанных саркофага и несколько каноп (погребальных сосудов для внутренних органов).

Коллекцию представят историкам в 11:00 мск 5 мая в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в Киеве.