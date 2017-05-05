Вашингтон, 5 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка нанес 4 мая официальный визит в Вашингтон, где встретился с Генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом и министром внутренней безопасности США Джоном Фрэнсисом Келли, сообщает Der Kurier.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ключевыми темами встречи были защита государственных границ и нелегальная миграция.

«Государство, которое не защищает свои границы, — не государство», — отметили в ходе переговоров Сешнс и Келли, учитывая тот факт, что Австрия неоднократно обращалась с просьбой к Еврокомиссии продлить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны.

Оба республиканца входят в кабинет нового президента США Дональда Трампа. Они отмечают, что законы, сдерживающие миграцию в США, при Обаме были неэффективными.

«В страну продолжают пребывать мексиканцы, южноамериканцы, а также мигранты с Афганистана или африканских стран. Но с тех пор, как Трамп стал президентом, нелегальная миграция в стране снизилась на 70%», — утверждает Келли.

Позже Соботка сообщил, что американцы считают виновными контрабандные группировки, которые перевозят беженцев сначала в Мюнхен или Лондон, затем — в Центральную Америку, после чего — в США.

«Поэтому Вашингтон пристально следит за тем, как обстоят дела с потоками мигрантов по Средиземноморскому маршруту, — отмечает Соботка. — Должен сказать, что американцы ценят наш вклад в борьбе с нелегальной миграцией».

В связи с кризисным положением многих стран Ближнего Востока и Северной Африки, за 2015 — 2017 года увеличился поток беженцев в странах ЕС и США.

Чтобы противодействовать нелегальной миграции и эффективно защищать свои границы, странам необходимо сотрудничать, пишет Der Kurier.