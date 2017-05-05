Лос-Анджелес, США, 5 мая, 2017, 10:19 — ИА Регнум. На Аллее Славы в Голливуде прошла редкая двойная церемония открытия звезд Голди Хоун и Курта Рассела, сообщает The Telegraph.

Christian Haugen Аллея Славы. Голливуд

Голди Хоун сравнила церемонию открытия звезд со свадьбой. Она спросила Курта Рассела: «Мы что, только что поженились?». На что Рассел ответил, что у них никогда не было подобного мероприятия и потому он не будет отвечать на этот вопрос.

«Я хочу, чтобы мама и папа видели меня, я знаю, что они будут действительно счастливы. Мы не поверили бы, что я сейчас — это та маленькая девочка, которая танцевала в гостиной», — сказала Хоун.

После речи Квентина Тарантино на церемонии выступила дочь Хоун и Рассела Кейт Хадсон, она сказала, что всегда думала о том, что посвятит родителям речь на их свадьбе.

«Но так как свадьба, похоже, в ближайшем будущем не ожидается, может быть это моя единственная возможность», сказала Кейт Хадсон.

Актеры Курт Рассел и Голди Хоун вместе с 1983 года, их отношения начались на съемках картины «Дополнительная смена», где они играли главные роли. Недавно Рассел признался, что впервые он познакомился с Хоун в 1966 году на съемках фильма «Один и единственный, уникальный в своем роде семейный ансамбль», но у него не было шансов, потому что ему тогда было только 16 лет.