Пермь, 5 мая, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Перми почетными гостями праздника 9 мая станут ветераны блокадного Ленинграда. Особенностью этого года стал визит делегации из Санкт-Петербурга, которая примет участие в пермском Параде Победы. Всего в предпраздничные и праздничные дни Пермь посетят 10 ветеранов блокадного Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В Пермь уже прибыли председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, председатель РОО «Пермское землячество в Санкт-Петербурге» Григорий Меньшиков, жители блокадного Ленинграда Мета Саар и Галина Садовая.

Василий Волобуев передал слова благодарности пермякам от всех жителей и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко за заботу и спасение ленинградцев во время войны.

В рамках визита Санкт-Петербургской делегации ветераны блокадного Ленинграда проведут уроки мужества со школьниками, встретятся с кадетами Пермского кадетского корпуса им. Суворова, посетят музей образовательного учреждения.

По данным Пермского госархива, из блокадного Ленинграда в Пермскую область было эвакуировано 379 тыс. ленинградцев, 78 детских интернатов, 50 детских садов, около 10 тыс. детей. В районах срочно выделялись и ремонтировались помещения, изготовлялась необходимая мебель. По инициативе общественных организаций проводились декадники и месячники помощи эвакуированным. Только за январь 1942 года по инициативе комсомола было собрано для эвакуированных детей 30 тыс. вещей.

В Перми нашли приют артисты Ленинградского театра оперы и балета, хореографическое училище, Ленинградский военно-механический институт, военные училища, много ученых, деятелей культуры искусства, осиротевшие дети.

Прикамью военной поры выпала большая честь принять на своей земле знаменитый Ленинградский театр оперы и балета им. С.М. Кирова, коллектив Ленинградского театра юного зрителя, Ленинградское хореографическое училище, большую группу ленинградских писателей, композиторов, художественные сокровища ленинградского Русского музея. Несмотря на трудности военного времени, трудящиеся области создали необходимые условия для размещения и творческой деятельности прославленным коллективам, художественной интеллигенции, сохранив для Ленинграда, для всей страны бесценные духовные богатства.