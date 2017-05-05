Москва, 5 мая, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Сообщение о пожаре поступило в городской Центр управления в кризисных ситуациях 5 мая в 08:26 мск. Загорелся дом № 19 на Лубянском проезде.

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«В выселенном здании происходит загорание на площади горения порядка 3.000 кв.метров. После расстановки сил и средств в 8 часов 57 минут пожару был присвоен ранг номер 2, а в 9 часов 20 минут ранг номер 3», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на месте пожара работают 45 единиц пожарно-спасательной техники, с огнем борются 147 человек. В управлении отметили, что о пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, 3 мая в Гидрометцентре РФ сообщили, что пожароопасность в Москве находится на высоком уровне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в ночь на 3 мая произошел пожар в многоэтажном жилом доме на Новорязанской улице. Часом ранее пожар вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Оршанской на западе Москвы.