Пхеньян, 5 мая, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Элитные артиллерийские подразделения КНДР должны быть готовы «сломать хребет врагу» по первой же команде. Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщил лидер страны Ким Чен Ын, проинспектировавший артиллерийские подразделения своей армии на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море.

Солдаты народной армии КНДР

«Элитные артиллерийские подразделения Корейской народной Армии, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность», — передает агентство слова лидера страны.

Отмечается, что президент Ким Чен Ын в ходе визита на острова ознакомился с разработанным новым планом огневого удара по объектам и гарнизонам Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля 2017 г. власти КНДР обнародовали видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне. На короткой записи были зафиксированы северокорейские военные парады, а также американская техника и достопримечательности США под прицелом. Завершается все имитацией взрыва Капитолия.

В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обострение отношений между США и Северной Кореей может перерасти в серьезный вооруженный конфликт. При этом президент США сказал, что хотел бы решить конфликт мирным путем, но это очень трудно.

Читайте также: Пентагон сообщил о переговорах с Японией и Южной Кореей по КНДР

Читайте также: Кандидат на пост посла США в КНР готов занять «решительную» позицию