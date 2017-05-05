Ярославль, 5 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Государственный долг Ярославской области составил на 1 мая 38,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,5 млрд. Информация об это размещена на сайте регионального депфина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом продолжается тенденция роста объема бюджетных кредитов. Так портфель бюджетных кредитов — то есть фактически финансовой помощи региону из федерального бюджета — составил на 1 мая 19,5 млрд рублей, достигнув исторического максимума. Коммерческие кредиты составляют в 3 раза меньшую сумму — 6,6 млрд. 11,9 млрд рублей — это заимствования при помощи ценных бумаг Ярославской области.

Бюджетные кредиты более выгодны, чем коммерческие, так как позволяют сэкономить средства на обслуживании долга. Между тем государственный долг региона продолжает расти, несмотря на планы областной власти остановить его. Это предусматривало соглашение с министерством финансов России, заключенное в 2016 году.

Как свидетельствует статистика, речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными идет лишь отчасти. Если бюджетные кредиты выросли с начала года на 5 млрд, то коммерческие сократились на 2 млрд. Иначе говоря, поддержка из федерального бюджета тратится уже не на замещение коммерческих заимствований, а на текущее исполнение бюджетных обязательств Ярославской области.