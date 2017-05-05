Москва, 5 мая, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов назвал улицы, где автомобилисты чаще всего нарушают правила парковки.

Stolbovsky Эвакуатор. Москва

По его словам, наибольшее количество нарушений было зафиксировано с начала 2017 года на Цветном бульваре, эвакуировано около 1,5 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. На втором месте по нарушениям — улица Петровка, с нее увезли 1423 автомобиля.

Замыкает тройку лидеров Пресненская набережная, там неправильно припарковались 1381 автолюбитель. С Проспекта Мира было эвакуировано с начала года 1318 автомобилей, с Профсоюзной улицы — 1308 машин.

Ликсутов обратился к автовладельцам с просьбой быть внимательнее и оставлять свои автомобили только в разрешенных местах. Заммэра уточнил, что каждый день в городе передвигается около 3,6 млн автомобилей, а на штрафстоянки попадает около 800 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект платной парковки был запущен в столице 1 ноября 2012 г. Платная парковка впервые появилась на ул. Петровка и ул. Каретный Ряд, а также в прилегающих переулках.

Плата за пользование машино-местами на улично-дорожной сети была установлена в размере 50 рублей в час. В настоящее время в некоторых районах Москвы плата достигает 200 рублей в час.

Напомним, с 26 декабря 2016 г. в 47 районах Москвы было организовано точечное расширение парковочного пространства. Расширение коснулось только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города.