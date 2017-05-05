Пекин, 5 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают фотографии, сделанные туристами во время посещения копии Великой китайской стены, которая была возведена на территории провинции Цзянси.

Pixabay.com Великая Китайская Стена

Длина реплики составляет всего 4 км, что в тысячи раз короче, чем длина оригинальной стены, протяженность которой около 9 тыс. км. Копия была построена на деньги одной из компаний, которая потратила на строительство не менее 4 млн юаней, пишет «Наньцзао жибао».

Ожидается, что реплика станет аттракционом для туристов, не имеющих возможность посетить Великую китайскую стену, расположенную в 1,5 тыс. км севернее. Копия практически полностью идентична оригиналу, создатели даже выбрали схожее место для строительства — реплика была построена на холмах по аналогии с оригиналом.

Таким образом, к копиям Эйфелевой башни, Египетского сфинкса и Статуи свободы прибавилась «ненастоящая» Великая китайская стена. В 2014 году власти Египта выразили недовольство в связи с созданием полноразмерной копии сфинкса без согласования с властями Египта, однако китайская сторона проигнорировала замечания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, государственное управление по делам культурного наследия КНР прокомментировало информацию о нанесении ущерба участку Великой китайской стены, реставрация которого завершилась несколько недель назад. Ранее китайские интернет-пользователи обратили внимание на то, что реставраторы залили уникальный исторический памятник толстым слоем бетона.