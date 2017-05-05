Москва, 5 мая, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Почти две трети жителей России планируют в той или иной степени отмечать День Победы. Причем 59% опрошенных заявили, что участвовали в празднованиях и раньше, а 6% ответили, что ранее не участвовали, но собираются присоединиться в этом году. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. 9 мая

Чуть более трети респондентов, соответственно, указали, что не планируют отмечать День Победы. Каждый пятый (22%) никогда не отмечал этот праздник. А 13% ответили, что ранее участвовали в празднованиях, но в этом году не планируют.

Из тех, кто собирается отмечать День Победы, 54% будут смотреть трансляцию Парада. 58% опрошенных собираются посетить праздничные мероприятия (концерты, гуляния). Половина респондентов (49%) будут смотреть праздничный салют. 22% намерены участвовать в акции «Бессмертный полк».

Среди трети граждан РФ, которые ответили, что не планируют отмечать День Победы, 46% просто проведут этот день дома. 34% опрошенных собираются поехать на дачу или просто за город. 14% ответили, что планируют пойти в гости. О планах на поездку за границу заявили 8%.

Опрос проведен в апреле 2017 года. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах, всех типах городов сельской местности. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года в России будет отмечаться 72-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В регионах пройдут различные праздничные мероприятия. Напомним, в 2016 году в праздновании Дня Победы в России приняли участие около 24 млн человек. 9 мая в 8000 населенных пунктов состоялось свыше 15 тысяч мероприятий — военных парадов, возложений венков к мемориалам, концертов и салютов.