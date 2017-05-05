Берлин, 5 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Задержанный офицер бундесвера хранил ворованные боеприпасы, пишет Der Spiegel.

TSgt Michael Holzworth Боеприпасы

Об этом 4 мая бундестагу сообщило оборонное ведомство.

Согласно официальным данным, 90% всех найденных боеприпасов принадлежат запасам бундесвера.

Среди них — штурмовые винтовки и пистолеты.

Помимо этого, в ходе расследования был задержан подозреваемый соучастник, который долгое время руководил одной из казарм военной базы в Илькирш.

При обыске квартиры второго подозреваемого были найдены детонаторы и дымовые снаряды.

28-летний офицер в звании старшего лейтенанта был задержан 27 апреля в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Он регистрировался ранее под вымышленным именем как беженец из Сирии.

Расследование ведет Федеральная прокуратура в немецком городе Карлсруэ.