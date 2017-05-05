Чебоксары, 5 мая, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Чебоксарах проходят основные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. По данным мэрии, в этом году запланировано более 220 событий с общим охватом участников 350 тыс. человек. Одним из значимых мероприятий стало чествование ветеранов Великой Отечественной войны и закладка аллеи в честь фронтовиков в сквере Национальной библиотеки Чувашии. Ветераны войны, каждому из которых уже за 90 лет, показали не только боевой дух, но и на глазах у молодёжи совершили очередной подвиг: кто мог, взял лопаты и показывал на личном примере, как нужно сажать деревья. И если по отношению к себе фронтовики были взыскательны и строги, то очень снисходительно, добродушно терпеливо и с понимающей улыбкой отнеслись к организаторам, которые задёргали их просьбами ради красивых постановочных кадров с политиками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Подготовка к посадке деревьев

Встреча с ветеранами с каждым годом становится не только радостной, но и грустной, потому что уже далеко не все способны передвигаться. И каждый из них требует особенно бережного, трепетного отношения. Но когда фронтовиков, каждому из которых уже за 90 лет, вынуждают то подниматься по лестнице, то спускаться, то снова подниматься, то сажают на место, то опять поднимают, то меняют их местами ради фотографий с каждым из политиков — всё это вызывает стыд у присутствующих и демонстрирует жалкость политики. Безусловно, данные мероприятия нужные, важные, значимые. И они особенно нужны молодёжи и детям, которым предстоит вершить судьбу страну. Но непонятно, зачем превращать встречу с ветеранами в отчет чиновников. Это не политическая борьба. А политическая конкуренция так или иначе проявлялась между двумя политиками — бывшим и действующим главами Чебоксар: Леонидом Черкесовым, ныне депутатом Госдумы, и его преемником на посту Ириной Клементьевой. Формальность и чинопочитание сквозило даже у ведущей, которая пожалела занятую Клементьеву, просидевшую с ветеранами всё мероприятие, а не фронтовиков, которые пришли на свой праздник. Ветераны, которые прошли боевой путь, отдавали силы в мирное время и продолжаются оставаться в строю, всё понимают и всему знают цену. И лучшая им помощь — делом.

К празднованию Дня Победы в Чебоксарах заложили новую аллею в сквере Национальной библиотеки Чувашии. Территория была буквально усыпана молодёжью в спецодежде разных цветов и «общественной» принадлежности, привлекая внимание прохожих и особенно детей. Выяснилось, что это инициатива депутата Госдумы, экс-главы Чебоксар Леонида Черкесова, который старался быть незаметным, пробыл на акции недолго и которого 91-летний Александр Зимин, участвовавший в прорыве блокады Ленинграда, учил сажать деревья. Депутат переспрашивал, уточнял, слушал и слушался.

Рядом по скверу бродила глава Чебоксар Ирина Клементьева, контролируя ситуацию, но не вмешиваясь. Её звёздный час настал уже в ходе чествования ветеранов в самом здании библиотеки, где она выступала дольше всех, говоря о значимости Победы и городских программах.

Посаженные саженцы станут не только памятью о героях войны, но и образцом мужества. Преодолевая немощи, ветераны брали лопаты и помогали сажать деревья. Особенно потряс Александр Зимин, который практически один посадил саженец: полностью отдавшись поставленной задаче, он передал молодёжи посох и привычным движением рук орудовал лопатой — до тех пор, пока рубеж не был взят, и дерево не обрело своё место на земле. После этого подвига его взяли в кольцо студенты, прося поделиться воспоминаниями, — организаторы с трудом вырвали фронтовика из «плена», пообещав, что будет время после мероприятия.

ИА REGNUM Александр Зимин сам посадил саженец

Отметим, что Александр Зимин был мобилизован на фронт в 16 лет, обучен работе телеграфиста. Защищал Ленинград, День Победы встретил в Румынии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За снятие блокады Ленинграда».

«Сплошной огонь вокруг, земля дрожит под ногами. Так мы прорвали блокаду полностью», — рассказывает ветеран о прорыве блокады Ленинграда.

В эпицентре внимания журналистов оказался 92-летний Юрий Петров, который заряжал всех присутствующих оптимизмом, шутил и улыбался. Во время войны он был разведчиком батареи 203-х миллиметровых гаубиц. «Это артиллерия прорыва Верховного главнокомандующего. Третья гвардейская дивизия. Пруссию очищали от фашистов и штурмовали Берлин», — говорит он о своём фронтовом пути. Он был призван в армию в сентябре 1942 года, освобождал Смоленскую область, Белоруссию. Награжден орденами «Красной Звезды» и орденом Славы третьей степени, «Отечественной войны» первой степени, медалями «За боевые заслуги».

ИА REGNUM Юрий Петров прошёл войну разведчиком

«Я написал об этом книгу, должна быть в электронном виде. «Моя война» называется. Я там всю войну свою описал. Один эпизод был такой интересный. В 1943 году мы шли занимать наблюдательный пункт. Нас в чистом поле застали мессершмитты. Круг сделали, потом на крыло сваливаются и пикируют. Командир скомандовал, чтобы мы все — бегом врассыпную, а там недалеко роща была. Все разбежались, а у меня стереотруба за плечами, это довольно тяжёлое устройство. Бежал, споткнулся, упал, пополз. Потом меня злость взяла: «А чего это гадина заставляет меня ползать?!». В училище ещё говорили, что если человек лежит на земле, то он является большой мишенью для лётчика, когда стоит — тоже большая, а вот самая маленькая — если сидит. Стереотруба за спиной была: оказывается, удобно сидеть, опираешься на неё, и целиться удобно. А самолет как раз на меня пикирует — ну, прицелился, пустил очередь длинную… Потом командир меня хвалил, что в самолёт попал», — рассказывает Юрий Петров.

День Победы он встретил в Восточной Пруссии.

«Мы как раз ехали в район сосредоточения войск, чтобы занять боевую позицию. И нас остановили, шум какой-то поднялся, и этот шум был всё ближе, ближе. Небо было в трассирующих пулях, ракеты пускали, кричали: «Ура, ура! Победа!». Я весь диск выпустил. Потом смотрю — комбат прячет пистолет», — вспоминает ветеран. И подчеркивает, что следит за событиями в стране и мире.

«Конечно, слежу за событиями. Россия была великой и остаётся великой. Всегда — великая Россия!», — подчёркивает Юрий Петров.

ИА REGNUM Два фронтовика

На мероприятии единственной женщиной в «отряде» фронтовиков оказалась 90-летняя Валентина Щетникова, которая ушла на фронт в 16 лет. Принимала участие в боях за освобождение Белоруссии, на её счету десятки спасенных солдатских жизней.

«Была санитаркой на фронте 16-летней девочкой. С поля боя выносила раненых. Санитары, как и солдаты, были под обстрелом. Не считали, конечно, сколько жизней спасли, там не до этого было. Главная задача была помочь первоначально тем, чем можем, а потом вели или несли раненых в палатку, где уже врачи оказывали серьёзную помощь… Что давало сил жить? Мы ждали победу», — рассказывает Валентина Щетникова.