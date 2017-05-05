Пермь, 5 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. На территории Пермского края на 4 мая подтоплены 12 дворов. В частности, в воде оказались девять придомовых территорий в Чусовском районе на реке Усьва в микрорайоне Лисьи Гнезда; три придомовые территории — в поселке Сергеевский Гайнского района. Кроме того, в Пермском районе в поселке Кукуштан подтоплено 20 огородов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

В ведомстве подчеркнули, что жилые дома в зону подтопления не попадают. Угрозы жителям нет. На подтопленных территориях работают оперативные группы администраций районов, местных пожарно-спасательных гарнизонов. Проводится мониторинг паводковой ситуациии с применением беспилотных летательных аппаратов. Проведено оповещение населения. Ситуация находится под контролем. режим повышенной готовности для местных оперативных служб снят.

Стоит отметить, что 30 апреля в результате образования ледяного затора на реке Усьва произошло подтопление нескольких придомовых территорий в деревне Бобровке. Жизнеобеспечение жителей не было нарушено. Необходимости в экстренной эвакуации жителей из населенного пункта не возникло. На место подтоплений в Чусовской район выезжала оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю. Было установлено, что ситуация в Бобровке не критическая, каждые два часа проводились замеры уровня воды, которые выявили динамику спада ее уровня.

По данным синоптиков, в первой декаде мая возможно повышение уровня воды в реках Кама (Гайнский район, Соликамский район), Колва (Чердынский район). Однако, отмечают специалисты метеослужбы, в зависимости от погодных условий, в этих же реках возможен также и спад уровня воды.