Пекин, 5 мая, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Китайская корпорация СОМАС сообщила об успешном завершении первого тестового полета реактивного пассажирского лайнера С919. Самолет поднялся в воздух со взлетно-посадочной полосы аэропорта Пудун.

Waerfelu Самолет С919

Первый тестовый полет продлился более часа. В ходе полета экипаж воздушного судна проверил основные системы лайнера в воздухе, после чего благополучно совершил посадку. С земли за полетом С919 наблюдали несколько тысяч авиалюбителей, пишет «Чжунго синьвэнь».

В заявлении СОМАС отмечается, что полет прошел полностью в штатном режиме, самолет прекрасно показал себя в ходе первого испытания в воздухе. До конца мая лайнер несколько раз поднимется в воздух для тестирования отдельных систем.

Перед тем как подняться в воздух самолет успешно прошел 118 наземных тестов. В частности, были проведены испытания по рулению на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях.

Разработка С919 началась в 2008 году. В ноябре 2015 года публике был представлен первый опытный образец. Средняя дальность полета C919 составит около 4 тыс. километров. Ожидается, что он превзойдет по экономичности аналоги — Boeing 737 и A320.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиастроительная корпорация СОМАС сообщила о поступлении новых заказов на первый китайский узкофюзеляжный самолет С919. Несмотря на то, что лайнер еще ни разу не поднимался в воздух, 23 авиакомпании уже выразили желание приобрести новинку китайского авиапрома, разместив заказы на 570 единиц.