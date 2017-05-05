Москва, 5 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь на 9 мая, сообщили 5 мая в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. 9 мая

Температура воздуха в ночь на 9 мая в Москве будет равна — 2…+ 3 °C, днем воздух прогреется от +3 до +8 °С. В Подмосковье ночью от — 2 до 0 °C, днем — плюсовая температура.

Ветер северный и северо-восточный скоростью пять — десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 мм рт.ст.

Напомним, парад 9 мая в Москве нa Kpacнoй плoщaди в честь 72-й гoдoвщины Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe нaчнeтcя в 10−00 мск. По телевидению будет идти пpямaя тpaнcляция парада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безоблачное небо над Москвой обеспечат десять самолетов: девять машин ВКС РФ (Ан-12 и Ан-26) и один — самолет-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет».

Для расчистки неба от туч будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

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