Япония, 5 мая, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Японии продолжает распространяться лесной пожар в зоне отселения в районе аварийной атомной станции «Фукусима-1», сообщает телеканал NHK.

skeeze Огонь

Пожар уже распространился на площади в 20 гектаров леса в районе поселка Намиэ. В операции по тушению возгорания принимают участие военнослужащие японской армии, задействовано более 240 человек.

Работы по ликвидации пожара в зоне отселения осложняются порывами южного ветра, которые разносят огонь. Пока изменений радиационного фона в районе пожара не зафиксировано.

Поселок Намиэ, откуда власти страны выселили жителей после аварии на АЭС «Фукусима-1», расположен в нескольких десятках километров от станции.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать удары молний.