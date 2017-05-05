Хабаровск, 5 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Хабаровском крае власти решили привлечь к борьбе со стихийными свалками жителей региона. С 10 мая при правительстве края для этих целей будет работать «Горячая линия», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Свалка

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Горячая линия будет работать с 10 мая по 10 сентября. По указанным телефонам смогут звонить все жители края, обнаружившие стихийные свалки. Как сообщили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования, если выяснится, что у свалки нет хозяина, убрать ее обяжут муниципалитет.

«При обнаружении свалок жители будут звонить нашим экологическим инспекторам, сообщать их местоположение. Наши специалисты будут выезжать на место, обследовать свалку, выяснять, кто нарушил экологическое законодательство. Ликвидация свалки будет производиться за счет виновных в нарушении», — рассказал начальник управления Владимир Есин.

Напомним, интерактивную карту свалок создали активисты хабаровского регионального ОНФ — фотографии на ней могут размещать все жители края.

Как сообщало ИА REGNUM, окрестности СВП Ванино сплошь завалены отходами — владельцы гаражей и дач жалуются на то, что мусоросборочные машины местных управляющих компаний вывозят ТБО в неположенные места, чтобы не оплачивать услуги полигона.