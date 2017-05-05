Париж, 5 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Причиной победы на выборах президента Франции бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона может стать не его неолиберальный интернациональный проект, а недоверие, с которым граждане Франции относятся к его сопернице — лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, пишет Майкл Скрафтон в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Автор напоминает, что в целом кандидатов-евроскептиков во Франции поддержали 46% избирателей. Они же видят в лидере движения «Вперед!» Макроне элитаризм и избыточную самоуверенность. Кроме того, ему припоминают связи с непопулярным во Франции президентом Франсуа Олландом.

На выход Макрона во второй тур президентских выборов положительно отреагировали главные «барометры» — фондовая и валютная биржи. Однако, неприятие Макрона может стать причиной низкой явки избирателей на выборы, считает Скрафтон.

Он также отмечает возможность Макрона стать «номинальным» президентом, если он столкнется с противостоянием со стороны Национальной ассамблеи и не сможет проводить независимую политику.

Победа Макрона на выборах, которая более чем вероятна, не станет победой над евроскептиками и националистами: Макрон, скорее всего, станет наиболее ограниченным в политических возможностях и бессильным президентом Пятой республики.

Выборы в парламент следуют за выборами главы государства, и их результат также ожидаем: Макрон уже проиграл эти выборы, поскольку не создал политическую базу, а на фоне настроений евроскептиков Национальная ассамблея может получиться полностью ему враждебной.

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой политик-неофит, впервые выбранный на пост президента Франции, будет вынужден работать с враждебной ему Национальной коалицией, или по меньшей мере с Ассамблеей, в которой нет четкой правящей коалиции, заключает автор.