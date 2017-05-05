Ярославль, 5 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Кировский районный суд города Ярославля направлено уголовное дело в отношении застройщика, который причинил ущерб дольщикам в размере 438 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области

Pixabay.com Молоток судьи

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего директора строительных организаций ООО «Ярославская финансово-строительная компания», ООО «Ресурс-эксперт», ООО «Кладезь». Они занимались строительством домов в 12-м микрорайоне и поселке «Сокол» Ярославля. Директор обвиняется в совершении 3-х эпизодов преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия обвиняемый заключал с участниками долевого строительства договоры участия в долевом строительстве и договоры уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве без намерения их надлежащего исполнения. Он создавал видимость строительства домов, выполняя на объектах лишь часть строительно-монтажных работ, в целях хищения денег. Часть квартир перепродавалась повторно. Всего в результате преступной деятельности 153 потерпевшим причинен ущерб в размере более 438 миллионов рублей.

«Подозреваемый содержится под стражей с ноября 2015 года, по данной статье суд может дать наказание в виде лишения свободы до 10 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ярославской области Андрей Сизинцев.