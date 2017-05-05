Пекин, 5 мая, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Бюро общественной безопасности провинции Фуцзянь сообщило об уничтожении 300-килограммовой авиабомбы, которую ранее обнаружили местные жители на склоне одной из гор в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу.

Японский бомбардировщик Тип 99 во время атаки

По словам очевидцев, бомба находилась в нескольких метрах от пешеходной дороги, которой каждый день пользуются местные жители. Бомба долгие годы находилась под землей, однако из-за проливных дождей, обрушившихся на уезд несколько дней назад, почва была вымыта, поэтому снаряд оказался на поверхности, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшие саперы осмотрели авиабомбу, после чего было принято решение уничтожить снаряд на месте путем подрыва. По словам саперов, форма и размеры снаряда свидетельствуют о том, что авиабомба была произведена за пределами Китая. Вероятнее всего, снаряд был изготовлен в США или Японии.

В первой половине XX века на территории провинции Фуцзянь шли ожесточенные бои против японских милитаристов, после чего здесь же произошли массовые столкновения КПК и Гоминьдана в ходе гражданской войны. Вероятнее всего, снаряд был выпущен именно в это время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, снаряд калибра 150-мм от немецкой гаубицы был обнаружен при проведении земляных работ в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 24 марта.