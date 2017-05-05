Москва, 5 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Система предоставления лекарств по рецепту без оплаты может быть введена в России, сообщил «НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» Давид Мелик-Гусейнов в интервью газете «Известия».

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По словам Мелика-Гусейнова, новая системы обеспечения российских граждан бесплатными лекарствами готовится Минздравом.

«Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы», — уточнил он.

Как отметил директор НИИ, в случае введения новой системы без оплаты можно будет получать только те препараты, которые указаны в соответствующем списке. Сейчас Минздрав работает над этим списком.

Пилотный проект этой программы начнет действовать в регионах, власти которых согласятся участвовать в нем.

По словам главы Аптечной гильдии Елены Неволиной, пилотный проект может начать осуществляться в 2018 году. Это нужно, чтобы оценить затраты.

«На первом этапе регионы будут участвовать добровольно. Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью», — уточнила она.

По данным экспертов, программа потребует ежегодного финансирования в размере 500 млрд рублей. Если затраты будут производиться за счет отчислений граждан в фонды медицинского страхования, вырастет налоговая нагрузка на трудящихся.

Стоит напомнить, что сейчас бесплатно определенные препараты предоставляются некоторым категориям льготников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявила:

«С учетом тех ресурсов, которые мы сейчас тратим, а это все деньги, которые идут на льготников, включая тех, кто монетизировал льготы и плюс то, что сейчас тратят регионы на лекарственное обеспечение, вот этой суммы хватило бы, с минимальным допуском, на то, чтобы все граждане РФ были погружены в эту систему бесплатного лекарственного обеспечения по сути».

Она пояснила, что человек может приобрести другой препарат, более дорогой и «оригинальный», по своему усмотрению, но тогда он уже сам оплатит разницу.

Напомним, Минздрав РФ разрабатывает концепцию перехода на систему лекарственного страхования в амбулаторном сегменте и включения ее в систему обязательного медицинского страхования.