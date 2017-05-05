Москва, 5 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Нефтяные котировки не радуют. Нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже отметки 47 долларов за баррель. Давление на энергоноситель вызывают опасения того, что в скором времени начнется борьба за долю рынка, которую высвободит ОПЕК и Ко, выполняя соглашение о сокращении объемов добычи, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Штаты же, напротив, объемы увеличивают. Более того, как стало известно, в апреле выполнение соглашения странами, в нем участвующими, снизилось до 90% от 92% в марте. Похоже, что производители оценили угрозу потери доли рынка. Если 5 мая будет зафиксирован очередной рост числа работающих буровых установок в США, то давление может усилиться», — пояснила Рогова.

«Единственное, что может поддержать энергоноситель, — фиксация прибыли по коротким позициям. Все же котировки показали внушительное падение, и пока достаточно оснований для того, чтобы удерживаться на столь низких уровнях нет», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 5 мая мировые цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений участников рынка сохранения глобального переизбытка черного золота на рынке из-за роста добычи в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,16% — до 46,85 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,75% — до $44,27.