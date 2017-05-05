Ярославль, 5 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В думе состоялось заседание рабочей группы по решению актуальных вопросов организации транспортных перевозок с использованием грузовых автомобилей, имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн. В конце марта ярославское отделение КПРФ и общественная организация «Союз автоперевозчиков Ярославской области» провели митинг протеста на Советской площади прямо перед зданием областной администрации. Около 200 дальнобойщиков протестовали против повышения платы в системе «Платон», против автоматических весовых постов.

ИА REGNUM Митинг против «Платона» в Ярославле

«На разных «весовых» показывают разные данные. На одном может показать превышение веса, а на другой у той же машины будет нормальный вес, но слишком большая высота. Такого быть не может! Штрафы достигали 750 000 рублей за один рейс, и их невозможно потом оспорить. Поскольку пока придет квитанция, груз уже отвезен, документы сданы, и доказать неправильность штрафа невозможно», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Союза автоперевозчиков Ярославской области» Сергей Садиков.

Поскольку система взимания платы за грузоперевозки регулируется на федеральном уровне, члены рабочей группы решили подготовить проект обращения к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

«Мы предлагаем сохранить размер платежей по системе «Платон» на уровне 2016 года, снизить размеры штрафов за нарушение весогабаритных параметров в 10 раз и оборудовать посты весогабаритного контроля с автоматической фиксацией стационарным контрольно-измерительным оборудованием. Также в условиях большой протяженности российских дорог мы предлагаем рассмотреть возможность корректировки режима труда и отдыха в зависимости от длины маршрута» — сказал председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству региональной думы Николай Бирук.