Псков, 5 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2017 года план обследования жителей Псковской области на ВИЧ выполнен на 9%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом 4 мая на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии заявил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По его словам, меньше всего обследовано жителей крупных городов региона — Пскова и Великих Лук, а также Печор и Опочки. Причина — отказ жителей проходить обследования. «Многих останавливает необходимость подписать информированное согласие на проведение процедуры. Отказываются от обследования в основном люди старше 35−40 лет», — пояснил Потапов.

В качестве мер по расширению тестирования предложено включить обследование на ВИЧ в перечень обязательных анализов при поступлении в стационар или в рамках плановой диспансеризации. Члены комиссии также обсудили возможность забора крови на ВИЧ-инфекцию в мобильных ФАПах, которые могли бы выезжать на предприятия или стоянки у крупных магазинов.

Также принято решение разработать и внедрить региональные волонтерские программы профилактики ВИЧ-инфекции, предусмотреть поощрения для руководителей тех медицинских учреждений, которые будут показывать хорошие результаты по выполнению плана обследования.

В настоящее время тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти бесплатно в любом медицинском учреждении Псковской области.

Как пояснила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции поставлена задача довести процент охвата населения тестированием на ВИЧ до 21%. Необходимость в принятии такой стратегии в России возникла в связи с ростом заболеваемости ВИЧ и СПИДом.

Псковская область пока остаётся регионом с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. С 1991 года на территории области зарегистрирована 1 тыс. ВИЧ-инфицированных. В прошлом году было выявлено 106 новых случаев. За четыре месяца 2017 года — 34 новых случая ВИЧ-инфекции.