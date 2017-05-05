Оренбург, 5 мая, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Оренбурге ООО «Центр Экспертиз» оказался под угрозой приостановления действия свидетельства об аккредитации либо его аннулирования. Эксперты незаконно выдали положительное заключение о возможности строительства высотного дома в месте плотной застройки. На основании этого заключения ООО «Фокус» получило разрешение на строительство 18-этажного многоквартирного дома по ул. Чкалова областного центра, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Инициативу прокурора Оренбурга о наказании экспертной фирмы поддержал Минстрой России. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило материалы прокурорской проверки в Федеральную службу аккредитации России с целью приостановления действия свидетельства об аккредитации ООО «Центр Экспертиз».

Напомним, 28 сентября 2016 года судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала законным и обоснованным решение Ленинского районного суда г. Оренбурга, которым удовлетворен иск прокурора Оренбурга о признании незаконным разрешения на строительство многоквартирного жилого дома вблизи домов №№ 53 и 55 по ул. Чкалова в Оренбурге.

Ранее в ходе прокурорской проверки установлено, что строительство высотного дома ведется с нарушениями градостроительных норм и правил. Установлено, что 22 сентября 2014 года между департаментом градостроительства и земельных отношений горадминистрации и ООО «Фокус» был заключен договор аренды земельного участка площадью 2786 метров. Впоследствии утвержден градостроительный план этого земельного участка и выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого здания.

Согласно проектной документации, прошедшей негосударственную экспертизу, начато строительство 18-этажного многоквартирного жилого дома с офисными помещениями на первых двух этажах.

В суде доказано, что выданное разрешение и проведенная экспертиза документации противоречат строительным нормам и правилам. При проектировании здания не была учтена плотность застройки данного микрорайона, что в итоге может отразиться как на безопасности, так и на условиях проживания его жителей.

Так, почти пятикратно превышен нормативный коэффициент плотности застройки. Площадь земельного участка, предоставленного для строительства, занижена в 3,5 раза. Также не соблюдены нормативы противопожарных проездов между домами, что может создать трудности для передвижения транспорта аварийных и специальных служб.

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Суд согласился с позицией прокуратуры и признал заключение государственной строительной экспертизы, а также выданное разрешение на строительство дома незаконными. Незаконная стройка была приостановлена. Кроме того, по требованию надзорного ведомства приняты меры к защите прав граждан, намеревавшихся приобрести квартиры в данном доме. ООО «Фокус» запрещено заключать договоры долевого участия граждан в строительстве объекта, а регистрационным службам — осуществлять их регистрацию.

По факту халатности чиновников, выдавших незаконное разрешение на строительство многоэтажки в районе плотной застройки, возбуждено и расследуется уголовное дело.