Москва, 5 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Российский рубль упал до минимума с 22 марта. Пара USD/RUB достигла отметки 57,98. Конечно, умеренное давление оказал и относительно агрессивный настрой ФРС США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Но основным негативным фактором выступила динамика нефтяных котировок. 5 мая динамика российской валюты будет зависеть от цен на нефть, а также данных поп рынку труда США. Если отчет выйдет слабым, это может коренным образом изменить ожидания по монетарной политике ФРС США», — пояснила Рогова.

«Это станет позитивным фактором для рискованных активов. На фоне коррекции цен на нефть и слабеющего доллара рубль может вернуться в район уровня 57,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 мая Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 47,87 копейки и составил 57,5714 рубля. Евро подорожал к рублю на 40,74 копейки — до 62,7298 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 44,66 копейки.