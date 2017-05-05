Киев, 5 мая, 2017, 08:35 — ИА Регнум. По делу экс-президента Украины Виктора Януковича, которого официальный Киев обвиняет в государственной измене, дадут показания экс-премьер-министр страны Арсений Яценюк, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, министр внутренних дел страны Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие высокопоставленные лица. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

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«Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, — говорит Кравченко. — Это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории АР Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев».

Отмечается, что всего по делу Януковича будут свидетельствовать более 100 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая Интерпол прекратил международный розыск экс-президента Украины Виктора Януковича. Также Интерпол удалил из своей базы данных всю информацию о сыне экс-главы государства — Александре Януковиче. Молодой человек так и не был объявлен в международный розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла соответствующий запрос.

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