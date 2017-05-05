Афины , 5 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел 4 мая заседание с министрами, сообщает Der Spiegel.

Andreas Trepte Парламент Греции

На следующей неделе правительство Греции должно направить в парламент законопроект о согласованных с международными кредиторами мерах.

Во время заседания министры приняли очередное решение о сокращении пенсионных выплат, в 23 раз за последние восемь лет.

Помимо этого, члены правительства договорились о проведении трудовых реформ и принятии ряда мер для повышения конкурентоспособности экономики страны.

Голосование в парламенте планируется провести 16 мая, после чего 22 мая в ходе заседания министров финансов стран еврозоны будет обсуждено выделение финансовой помощи Греции.

Соглашение между Грецией и кредиторами позволит стране получить новую порцию кредитов, которая сможет пойти на выплаты долга в размере €7,5 млрд до июля текущего года.

Долговой кризис в Греции начался в 2010 году. На сегодняшний день долг Греции составляет более €200 млрд.

Чтобы облегчить ситуацию, страна обязана проводить структурные реформы в обмен на займы международных кредиторов.