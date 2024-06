США, 5 мая, 2017, 08:27 — ИА Регнум. ‍Эвакуация учащихся и учителей средней школы в городе Ашваюбеноне (штат Висконсин, США) произошла после того, как один из школьников явился на учебу в костюме штурмовика из космической оперы «Звездные войны», сообщает Associated Press.

BagoGames Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер

4 мая подросток явился в учебное заведение в необычном наряде в связи с празднованием поклонниками фильма дня «Звездных войн». Подросток был одет в бронежилет и маску и зашел с черного хода. В руках у «штурмовика» была сумка.

Один из родителей, увидев «штурмовика», позвонил в службу спасения. Находящихся в школе эвакуировали. По правилам этой школы такие костюмы носить на территории заведения нельзя.

Служба спасения, комментируя инцидент, отметила, что вызов был обоснованным, хотя угроза и не подтвердилась.

Напомним, штурмовик из «Звездных войн» — воин Галактической Империи. По фильму, штурмовики носят белый блестящий костюм, включающий шлем и маску.

День «Звездный войн» поклонники киносаги отмечают 4 мая. Дата выбрана в связи с вольной трактовкой фанатами фразы «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»).