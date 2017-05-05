Москва, 5 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Нисходящий импульс по Brent зародился на торгах в Азии. Цена опустилась ниже $50 ближе к американской сессии. Ниже $49,50 сработали защитные стопы по длинным позициям. К агрессивным продажам фьючерсов на нефть мог подтолкнуть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Он сообщил, что Россия по-прежнему не приняла решения — продлевать или нет сделку с ОПЕК.

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Вчерашний обвал цен не стал сюрпризом для трейдеров, поскольку нефть дешевеет третью неделю. С 17 апреля она подешевела на 12,92%. Участники рынка пессимистически относятся к продлению соглашения, так как не уверены в том, что будут выполнены новые условия.

Пока участвующие страны в соглашении ОПЕК сокращали добычу нефти, её активно наращивали в США, Иране и Ливии. Заседание мониторингового комитета состоится 24 мая, встреча ОПЕК — 25 мая. Большинство стран картеля высказались в поддержку продления соглашения.

Сегодня, 5 мая, баррель Brent стоит $46,75 (-3,18%). Продавцы держат путь к уровню $46,50 от 30 ноября 2016 года, когда картель в Вене заключил соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Можно точно сказать, что третья неделя закроется снижением. Восстановления цен можно ожидать из зоны $46,50. Если цена проскочит этот уровень, то от $45,05.