Краснодар, 5 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, в жители и гости Краснодара смогут увидеть парад Победы. Пока это только финальная тренировка, но и на генеральной репетиции будет всё также как и 9 мая. Как сообщили ИА REGNUM организаторы, в параде примут участие соединения и воинские части Краснодарского военного гарнизона, курсанты военно-учебных заведений — Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова, Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко. Всего по Театральной площади торжественно пройдут 38 парадных расчетов, а также военная техника.

Admkrai.krasnodar.ru Парад Победы в Краснодаре

В 2016 году количество парадных расчетов по сравнению с 2015 годом возросло с 33 до 39, а численность военнослужащих увеличилась почти до трех тысяч человек. Также привлекалось большее количество ретротехники.

Из-за прохождения колонн движение на ряде улиц будет ограничено. Так, до 14:00 5 мая нельзя будет проехать на своем личном транспорте по улице Красной, от улицы Мира до улицы имени Ленина. Также Улица Красная перекрыта от улицы имени Калинина до улицы Длинной, временно ограничен проезд по улице имени Будённого, от улицы Рашпилевской до улицы Коммунаров и по улице Красноармейской, от улицы Длинной до улицы Кузнечной.

А в Анапе 5 мая отметят шестую годовщину присвоения звания «Город воинской славы». На Свято-Осиевской площади откроется выставка «Молодое имя Кубани», посвящённая молодёжи, которая в годы войны спасала жизни, а в послевоенное время помогала восстанавливать Родину. Выставка расскажет и о наших современниках — людях, по крупицам собирающих историю Великой Отечественной войны.

Смогут все желающие посетить и выставку экспонатов военного времени, найденных военно-патриотическим историческим клубом «Черномор» в ходе поисковых работ.

В 11:00 возле стелы города воинской славы начнется молодёжная патриотическая акция «Наследники города воинской славы Анапа». А в школах и подростково-молодежных клубах в этот день пройдут тематические уроки и беседы.

Готовятся к празднованию Дня Победы на Кубани все города и сёла. Так, в Геленджике к 9 мая откроют Стену памяти. Она будет расположена на набережной, в районе аквапарка «Дельфин».

Здесь разместят портреты почти 1,5 тыс. солдат-защитников страны от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Все эти фотографии в течение нескольких лет приносили жители Большого Геленджика, желающие принять участие в акции «Бессмертный полк».

Будут на Стене памяти и портреты Героев Советского Союза, которые в разные годы проживали в Геленджике. Это Николай Ходенко, Александр Казаков, Гумер Миннибаев, Андраник Мурадян, Николай Кузнецов, Леонид Шульженко и Борис Кравцов.