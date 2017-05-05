Вашингтон, 5 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В США началось расследование Министерства юстиции США использования компанией Uber программы Greyball для сбора персональных данных для слежки за клиентами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, расследование находится на ранних стадиях и пока подробностей разбирательства нет. Уточняется, что жюри Северной Калифорнии уже направило компании Uber запрос на информацию о работе программы и о случаях ее применения.

Такой запрос может свидетельствовать о том, что началось уголовное расследование. От Минюста и Uber официальных комментариев пока не было.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber в течение нескольких лет пользовался программой Greyball, с помощью которой собирал персональные данные чиновников и сотрудников органов правопорядка.

Так, эта программа помогла компании идентифицировать чиновников и полицейских в США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии. О происходящем в Uber было известно от 50 до 60 руководителям, пишет The York Times.

Компания Uber была основана в 2009 году, в настоящее время сервис по заказу такси представлен более чем в 500 городах мира. В 2015 году в СМИ появилась информация о том, что компания использовала программное обеспечение, позволяющее отслеживать всех пользователей сервиса в режиме реального времени.