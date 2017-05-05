Бразилиа, 5 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Старт состоялся в 18:51 местного времени (00:51 мск). На орбиту были успешно выведены два телекоммуникационных спутника — SGDC и KOREASAT-7.

(сс) DLR German Aerospace Center Старт ракеты Ariane 5

Первый — SGDC — бразильский геостационарный спутник связи, выполняющий государственный заказ. Спутник предназначен для обеспечения безопасной связи и интернет-доступа военным и гражданским структурам Бразилии.

Второй — KOREASAT-7 — геостационарный спутник связи Южной Кореи. Он также предназначен для обеспечения передачи сигнала для различных телекоммуникационных сервисов. В зону его охвата войдут Южная Корея, Филиппины, полуостров Индокитай, Индия и Индонезия.

Запуск ракеты-носителя должен был состояться еще в конце марта. Но по причине забастовок во Французской Гвиане все запуски с космодрома Куру были приостановлены.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, способная выходить на низкую околоземную орбиту Земли. Сегодняшний запуск является вторым по счету успешным запуском. Всего с помощью Ariane-5 было произведено 78 успешных стартов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с середины марта 2017 года во Французской Гвиане население устраивало протесты и забастовки. Митингующие выдвигали как социально-экономические требования, так и политические — в частности, предоставление региону автономии.